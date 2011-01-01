Prima campanella a Torino, 535.000 sui banchi

La prima campanella è suonata in Piemonte: 535.000 ragazzi e ragazze sono tornati in classe o lo hanno fatto per la prima volta nelle 530 istituzioni scolastiche statali e nelle 651 scuole paritarie. Il calo demografico si sente: gli studenti sono 9.000 in meno e le classi oltre 250 in meno. Ventidue istituti paritari non hanno aperto i cancelli. Ad attendere i ragazzi 68.301 docenti, di cui 44.376 sulle cattedre comuni e 20.579 sui posti di sostegno per i quali si sono registrate le consuete criticità e solo il 47,2% dei posti è stato assegnato a personale specializzato, dato in crescita rispetto allo scorso anno. Circa il 98% delle cattedre è coperto da docenti di ruolo. Accanto a loro ci sono 17.231 tra collaboratori scolastici, assistente tecnici e amministrativi. Il ritorno a scuola avviene all'insegna di una grande novità: il divieto dei cellulari anche nelle scuole superiori dove sono tornati tra i banchi 179.200 studenti. In diverse scuole, come il liceo Alfieri e il Gioberti a Torino, all'avvio delle lezioni un minuto di silenzio per Gaza.