Contro i maranza la propaganda. Crociata dei nipotini di Meloni

Muri di Torino tappezzati dai giovani di Fratelli d’Italia: il disagio delle periferie trasformato in un nemico da cartolina, con cappellini storti e slang da TikTok elevati a simbolo di un degrado che la politica non sa affrontare ma solo strumentalizzare

“Rifiuta la cultura maranza!”. A Torino, i muri parlano, e lo fanno con la voce di Gioventù Nazionale, il vivaio di Fratelli d’Italia che ha deciso di tappezzare la città con manifesti che sembrano usciti da un film di propaganda anni ’50. Tra un volantino di un rave e l’eco di un trapper di periferia, i giovani meloniani piantano la loro bandierina: via i cappellini storti, fuori i cellulari che sparano video da TikTok, basta con questo “degrado” che chiamano “cultura maranza”. L’alternativa? Il loro sogno di una gioventù in camicia stirata, meglio se nera, pronta a marciare al ritmo di “responsabilità, rispetto e amore per la bandiera”. Roba da far impallidire anche il più zelante dei boy-scout.

La nota di Gioventù Nazionale è un capolavoro di retorica che sembra scritta con la penna intinta nell’inchiostro di un comizio d’altri tempi: “Con questa iniziativa intendiamo denunciare la crescente diffusione della cosiddetta cultura maranza: un fenomeno che esalta violenza, abuso di droghe, vandalismo e disprezzo per l’Italia”. Altro che ribellione giovanile, qui si parla di un’apocalisse sociale, un “degrado” che abbandona “intere generazioni al vuoto”. E chi sono i cattivi? Le baby gang torinesi, ovviamente, quei teppistelli che “segnano sempre più spesso le periferie” con “risse, bullismo, spaccio e vandalismi”. Ragazzi senza bussola, cresciuti “in assenza di punti di riferimento, con famiglie fragili o lontani dalla scuola”, che si lasciano sedurre dai “modelli distruttivi” amplificati dai social. Tradotto: il problema non è la scuola che crolla o il lavoro che manca, ma il fascino diabolico di un video con due barre di trap.

E qui entra in scena il mito dei giovani meloniani, i paladini del riscatto sabaudo. Del resto, è proprio nel capoluogo piemontese che “opera” un giovane streamer molto conosciuto a Torino, Don Alì, autoproclamatosi “il capo di Torino”, che qualche tempo fa aveva lanciato una “challenge”, poi risultata farlocca, chiamando a raccolta tutti i maranza “per scendere tutti insieme al Sud”.

“Torino merita molto di più”, proclamano i nipoti di Giorgia, sognando una città dove i ragazzi, invece di fare a pugni sotto un lampione, si riuniscono in circoli patriottici a rattoppare il tricolore. “Servono esempi positivi, giovani pronti a costruire e a dare prova di responsabilità, rispetto, amore per la giustizia e rispetto per la nostra bandiera”, scrivono, con un’enfasi che sembra presa in prestito da un manuale di educazione civica del Ventennio. Vien quasi da immaginarseli, questi eroi in erba, con la brillantina nei capelli e il petto gonfio d’orgoglio, tatuaggi come se piovesse, pronti a salvare l’Italia da un destino di felpe oversize e slang da periferia.

Ma sotto la patina di questa crociata anti-maranza, si intravede un retaggio che sa di déjà-vu. La narrazione è quella classica della destra che fiuta il malcontento e lo cavalca, trasformando un problema complesso – il disagio giovanile, la marginalità delle periferie – in un nemico facile da colpire: il maranza col cappello storto, il capro espiatorio perfetto per scaldare gli animi e riempire le piazze (o almeno i muri). È una strategia che brilla per semplicità: prendi un fenomeno, dagli un nome accattivante, e voilà, hai un mostro da combattere. Poco importa se il “degrado” non si risolve con un manifesto o se la “cultura maranza” è più un’etichetta che una diagnosi. L’importante è far rumore, occupare la scena, e magari strappare qualche voto nelle periferie dove la sinistra balbetta e i grillini hanno lasciato solo graffiti sbiaditi.

Insomma, i giovani meloniani hanno lanciato il loro guanto di sfida, e Torino è il loro campo di battaglia. Ma tra la loro visione di un’Italia linda e pinta e la realtà di una città che arranca, c’è un abisso che nessun manifesto potrà colmare. Per ora, il loro grido di “rifiuta la cultura maranza” fa sorridere, più che tremare. E chissà, magari il prossimo manifesto ci dirà di rifiutare anche i pantaloni a vita bassa.