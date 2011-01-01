Bussalino, "scuole di montagna presidio educativo e sociale"

In occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico l'assessore Enrico Bussalino ha portato il saluto della Regione Piemonte nell'istituto comprensivo 'Viguzzolo', a San Sebastiano Curone (Alessandria). "Ho scelto di venire qui - ha sottolineato - perché ritengo fondamentale valorizzare le piccole scuole di montagna, presidio educativo, sociale e culturale per le comunità dei territori marginali. La scuola in questi contesti non è soltanto un luogo di formazione, ma anche un punto di riferimento per le famiglie e contribuisce a contrastare lo spopolamento". Bussalino ha ricordato l'obiettivo della Regione Piemonte di destinare circa un milione di euro alle aree interne, in particolare per il potenziamento degli istituti scolastici al fine di garantire pari opportunità di crescita e apprendimento, "indipendentemente dal luogo in cui i ragazzi vivono". "E' un impegno concreto a sostegno di chi abita e sceglie di restare nei nostri piccoli comuni" ha concluso.