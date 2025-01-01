VIABILITÀ

Vigili "fai-da-te", code garantite. Piazza Baldissera è sempre caos

In un video girato da un automobilista e condiviso da Welcome To Turin, si assiste a una scena incredibile: a cercare di districare un maxi ingorgo ci prova un uomo… armato di ombrello. Tutto questo, naturalmente, in attesa dei tanto attesi semafori intelligenti – VIDEO

Aspettando i semafori intelligenti (che arriveranno nel 2026), in piazza Baldissera a regolare il traffico sono arrivati dei “vigili insoliti”. Non si tratta dei soliti “civic” in divisa con tanto di paletta e fischietto, ma di alcuni abituali frequentatori della zona.

È quel che è accaduto durante l’ultimo maxi ingorgo di ieri sera, martedì 9 settembre 2025. Una coda interminabile che ha bloccato la piazza, corso Venezia, corso Principe Oddone e ovviamente tutte le arterie di riferimento. Un vero e proprio delirio di strombazzamenti e urla infastidite degli automobilisti.

Tanto che il tema è arrivato fin sul palco della Festa dell’Unità. A fare riferimento in modo ironico è stato il sindaco, Stefano Lo Russo, che l’ha buttata sul ridere facendo una battuta: “Chiedo scusa per le code di questa sera, ma la colpa è dell’assessora Foglietta”.

Intanto, in attesa che arrivassero i vigili, in mezzo all’incrocio a regolare il traffico ci ha pensato chi quegli incroci li conosce bene. Come testimoniato da un video pubblicato sul profilo Instagram della pagina Welcome To Turin.