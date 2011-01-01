Parroci Barriera Milano e Porta Palazzo, "spiragli speranza"

Una lettera appello ai giornali sui temi della sicurezza, delle fragilità, di una città che deve far vedere gli 'invisibili' anche attraverso una nuova narrazione, e per dire che i quartieri difficili "non sono solo problemi". A scriverla don Andrea Bisacchi, don Marco Vitale e don Alessandro Rossi della Fraternità del Sermig, parroci nelle parrocchie Maria Regina della Pace e San Gioacchino, nei quartieri Barriera di Milano e Porta Palazzo, a Torino. "Scriviamo - spiegano - perché la violenza dei fatti di cronaca che interessano i nostri quartieri spaventa la gente: la situazione sta peggiorando, molto, troppo velocemente, eppure noi siamo convinti che, anche attraverso i giornali, Torino possa trovare il modo di ragionare su questi quartieri non solo in termini di paura, ma di percorsi possibili e molto concreti per una convivenza pacifica". Per i sacerdoti "esistono spiragli di speranza che noi parroci, senza negare le grandi difficoltà, stiamo toccando con mano". Nella lettera vengono ricordati due episodi in particolare, le morti violente in strada di due giovani. "Ci siamo accorti subito - scrivono - che queste vicende riguardano vite 'invisibili'. Nelle ore successive abbiamo provato ad ascoltare la gente. Qualcuno chiudeva il discorso pensando che se la sono cercata. Qualcun altro pensa che, finché succede 'tra di loro', non ci riguarda. Altri ne approfittano per dare sfogo alla propria paura e per accusare le istituzioni di non fare abbastanza. E intanto le vite perdute restano invisibili. Abbiamo provato a camminare nelle strade: la prima impressione è stata di vuoto e poco più in là continuava a vivere la città di sempre, con le sue contraddizioni. Nei giorni successivi - ricordano - abbiamo organizzato due veglie di preghiera per ricordare chi ha perso la vita e per cercare di dare una risposta diversa alla paura che tutti sentiamo crescere in noi e attorno a noi. Contro ogni aspettativa sono stati incontri molto partecipati, centinaia di persone molto diverse tra loro. Ci è sembrato un segnale importante: sconosciuti che si incontravano per un dolore che chiede di non rimanere invisibile, chiede un gesto di bene, chiede di vincere l'indifferenza. In quei momenti abbiamo visto le vite invisibili diventare 'visibili' in piccoli gesti di bene. Abbiamo respirato l'aria di una Chiesa dai confini sfumati, che può aiutare a costruire ponti e ad accogliere tutti, ognuno nella sua diversità. I problemi sono sotto gli occhi di tutti - concludono - ma Barriera e Aurora non sono solo problemi".