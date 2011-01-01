Italdesign, da piattaforma MEB di Vw nasce lo studio EVX

Parte dalla piattaforma modulare elettrica MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) del Gruppo Volkswagen lo studio EVX di Italdesign. Sviluppato come esercizio di ricerca su volumi e proporzioni alternativi rispetto a quelli adottati in altri modelli Volkswagen, il progetto è stato svelato in visualizzazione olografica presso lo stand del gruppo Volkswagen all'IAA di Monaco. Commissionato da Volkswagen Platform Business, il progetto EVX esplora l'equilibrio, le proporzioni complessive e le potenzialità formali di un concept basato su architettura MEB+ con trazione anteriore, all'interno della nuova famiglia di veicoli elettrici urbani. Italdesign ha posto attenzione all'adattabilità per i costruttori esterni al gruppo, dimostrando come la piattaforma possa rispondere alle esigenze di mercati diversificati. Pur non essendo destinato alla produzione, il progetto EVX propone la visione concettuale di un coupé 2+2, a tre porte, con dimensioni compatte: 4,23 metri di lunghezza, 1,82 di larghezza e 1,49 di altezza, su un passo di 2,6 metri. In linea con la tradizione Italdesign, il progetto è accompagnato da uno studio preliminare di fattibilità, volto a garantire soluzioni realistiche e concretamente attuabili. EVX mette in evidenza la versatilità e la scalabilità della piattaforma MEB, dimostrando le avanzate capacità di modellazione del Team CAS di Italdesign, in grado di tradurre visioni concettuali in forme 3D raffinate entro tempistiche ristrette.