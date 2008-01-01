Primo giorno di scuola, Cirio "abbiamo edifici più sicuri"

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha scelto Bagnolo Piemonte per portare l'augurio della Regione al nuovo anno scolastico, dove questa mattina è stata inaugurata la nuova scuola media. Un edificio di 2.000 metri quadrati, antisismico, con nove aule, la segreteria didattica, la presidenza e una palestra di 800 metri quadrati, progettata alcuni anni fa dallo studio di architettura del bagnolese Aimaro Oreglia d'Isola. Accompagnato dal provveditore scolastico regionale Stefano Suraniti, e dalle autorità locali, Cirio si è rivolto ai ragazzi: "Per me il primo giorno di scuola è sempre stata una giornata importante. Abbiamo scuole belle, che vanno raccontate. Questo ne è un esempio. Le risorse a disposizione non sono mai molte, e vanno spese bene, come in questo caso". Cirio ha poi rivolto un pensiero a Vito Scafidi, lo studente che nel 2008 perse la vita a scuola, al liceo Darwin di Rivoli, a causa del cedimento di un controsoffitto: "Abbiamo trasformato quell'episodio tragico in energia positiva - ha sottolineato il presidente -. e oggi, dopo 350 milioni di investimenti per la sicurezza nelle scuole, possiamo dire che il Piemonte, dopo la Valle d'Aosta, è la regione con le scuole più sicure. Non è sufficiente, dobbiamo continuare a lavorare, ed è ciò che faremo, tutti insieme, perché le scuole non hanno colore politico". Infine un pensiero alle famiglie: "So quanto sia importante per tutti voi, sono papà anch'io e stamattina ho accompagnato mia figlia alle superiori. Sono inoltre figlio e nipote di maestre, e l'istruzione ha sempre giocato un ruolo di primo piano nella nostra famiglia".