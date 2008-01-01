Primo giorno di scuola, Cirio "abbiamo edifici più sicuri"

11:58 Mercoledì 10 Settembre 2025

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha scelto Bagnolo Piemonte per portare l'augurio della Regione al nuovo anno scolastico, dove questa mattina è stata inaugurata la nuova scuola media. Un edificio di 2.000 metri quadrati, antisismico, con nove aule, la segreteria didattica, la presidenza e una palestra di 800 metri quadrati, progettata alcuni anni fa dallo studio di architettura del bagnolese Aimaro Oreglia d'Isola. Accompagnato dal provveditore scolastico regionale Stefano Suraniti, e dalle autorità locali, Cirio si è rivolto ai ragazzi: "Per me il primo giorno di scuola è sempre stata una giornata importante. Abbiamo scuole belle, che vanno raccontate. Questo ne è un esempio. Le risorse a disposizione non sono mai molte, e vanno spese bene, come in questo caso". Cirio ha poi rivolto un pensiero a Vito Scafidi, lo studente che nel 2008 perse la vita a scuola, al liceo Darwin di Rivoli, a causa del cedimento di un controsoffitto: "Abbiamo trasformato quell'episodio tragico in energia positiva - ha sottolineato il presidente -. e oggi, dopo 350 milioni di investimenti per la sicurezza nelle scuole, possiamo dire che il Piemonte, dopo la Valle d'Aosta, è la regione con le scuole più sicure. Non è sufficiente, dobbiamo continuare a lavorare, ed è ciò che faremo, tutti insieme, perché le scuole non hanno colore politico". Infine un pensiero alle famiglie: "So quanto sia importante per tutti voi, sono papà anch'io e stamattina ho accompagnato mia figlia alle superiori. Sono inoltre figlio e nipote di maestre, e l'istruzione ha sempre giocato un ruolo di primo piano nella nostra famiglia".

