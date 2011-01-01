URNE VIRTUALI

Gli assessori di Lo Russo? E chi li conosce. Metà dei torinesi manco uno

Nel sondaggio dello Spiffero il 47% degli intervistati non è in grado di citare nemmeno un nome dei membri della giunta comunale. Foglietta, Tresso e Rosatelli i meno ignoti. La strategia "centralista" del sindaco sembra funzionare: sono degli zombie

Assessori, questi sconosciuti. Nel sondaggio realizzato da BiDiMedia in esclusiva per Lo Spiffero, oltre all’impopolarità del sindaco Stefano Lo Russo (giudicato negativamente dal 60% degli intervistati), emerge anche come quasi la metà dei torinesi non conosca nemmeno uno dei componenti della sua giunta. I nomi più citati dall’altra metà? Chiara Foglietta, Francesco Tresso e Jacopo Rosatelli.

Assessori in incognito

Domandato loro se conoscevano il nome di almeno uno degli assessori della giunta comunale in carica, il 47% degli intervistati ha risposto di no. Del restante 53%, il 46% riesce a indicare almeno un nome corretto e il 29% almeno due, mentre solo il 3% arriva a conoscere i nomi di sette o più assessori. Un esito frutto anche della strategia di comunicazione adottata dal sindaco, che tende ad accentrare tutte le comunicazioni istituzionali della giunta, lasciando poco spazio agli interventi dei singoli assessori.

I più conosciuti

L’assessore più conosciuto, stando ai risultati del sondaggio, è la responsabile dei trasporti e della transizione ecologica Chiara Foglietta, citata dal 29% dei rispondenti. A seguire, con il 17%, troviamo l’assessore alla pubblica amministrazione Francesco Tresso, che aveva sfidato Lo Russo alle primarie del 2021. Considerato uno dei rivali interni del sindaco, da qui la scelta di affidargli un dossier delicato come quello dell’Anagrafe, segnato da anni di ritardi e disservizi. Altro nome spesso oggetto di critiche è quello di Jacopo Rosatelli, assessore ai Diritti in quota Sinistra Ecologista: il 14% degli intervistati fa il suo nome. Dietro di lui l’assessore allo Sport e agli eventi Mimmo Carretta e la vicesindaca Michela Favaro, rispettivamente al 12 e all’11%. Tutti gli altri restano sotto la soglia del 10%.

Nell’ombra

Tra questi troviamo anche assessori con deleghe importanti, come Paolo Mazzoleni, assessore all’urbanistica con il compito delicato di redigere il nuovo piano regolatore, che Torino aspetta da trent’anni, e che è finito nel mirino della magistratura milanese per i suoi lavori da progettista. Anche Marco Porcedda, assessore alla Sicurezza (subentrato poco più di un anno fa a Gianna Pentenero), si occupa di un tema che riguarda tutti i cittadini, che la considerano l’ambito in cui l’attuale giunta sta facendo peggio, ma nonostante questo il suo nome resta sconosciuto ai più. Stesso discorso per i “centristi” Paolo Chiavarino e Carlotta Salerno, titolari rispettivamente delle deleghe al Commercio e all’Istruzione. Il sindaco non sembra apprezzare particolarmente il fatto che altri membri della giunta gli facciano ombra, ma stando a questi numeri non ha nulla da temere.