Piemonte, scuola al via per oltre mezzo milione di studenti

L'anno scolastico 2025/2026 in Piemonte si apre con 485.830 studenti nelle scuole statali, a cui si aggiungono 49.211 studenti iscritti alle paritarie, per un totale di oltre mezzo milione di ragazze e ragazzi. Gli alunni con disabilità sono 22.082, pari al 4,5% del totale, un dato in crescita rispetto allo scorso anno. Le classi attive nelle scuole statali sono 25.133, mentre il personale docente conta 68.301 insegnanti, di cui 20.579 di sostegno. A rafforzare l'organico, nel 2025 sono state fatte 2.977 immissioni in ruolo per docenti e 902 per il personale Ata, che complessivamente in Piemonte raggiunge le 17.231 unità. Lo comunica l'assessora all'Istruzione della giunta Cirio, che oggi per il via al nuovo anno scolastico ha visitato alcune scuole del vercellese.