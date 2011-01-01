Pro Pal bloccano il traffico davanti al Comune di Torino

Alcuni attivisti pro Palestina hanno bloccato, poco dopo le 13.30, il traffico davanti a Palazzo di Città, in via Milano a Torino, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Il gruppo fa parte del presidio permanente che da giorni è allestito in piazza Castello, nel cuore del centro cittadino. I manifestanti si sono seduti in mezzo alla carreggiata con bandiere palestinesi, intonando cori contro Israele. Sette linee del trasporto pubblico sono state deviate, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos che hanno invitato i giovani a liberare la strada. Gli attivisti, senza tensioni, hanno fatto poi ritorno nella vicina piazza Castello.