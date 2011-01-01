Al via il Tavolo Urbanistica, Regione avvia revisione legge

È formalmente partito oggi il Tavolo Urbanistica, strumento di confronto promosso dalla Regione Piemonte per accompagnare la revisione della legge urbanistica regionale, che risale al 1977. L'incontro, al Grattacielo Piemonte, ha visto la partecipazione dell'assessore all'Urbanistica Marco Gallo, del direttore della Direzione Ambiente, Territorio e Protezione Civile Angelo Robotto, e dei rappresentanti degli enti, delle associazioni di categoria e degli stakeholder del territorio. "L'attuale legge - ha sottolineato Gallo - ha segnato una stagione importante ma oggi ha bisogno di essere rivista in profondità. Non iniziamo da zero, partiamo dalle proposte già avanzate dagli stakeholder e dal confronto con chi vive quotidianamente i processi di pianificazione. Vogliamo una normativa che tenga conto della sostenibilità, della perequazione urbanistica, del contenimento del consumo di suolo e che semplifichi i processi senza rinunciare alla qualità. È una sfida complessa, ma con il contributo di tutti possiamo arrivare a un risultato concreto e condiviso in tempi ragionevoli". Incontri periodici accompagneranno la stesura di un testo normativo aggiornato, capace di rispondere ai bisogni delle comunità e di garantire sviluppo sostenibile ai territori piemontesi. Il prossimo incontro è previsto nel mese di novembre.