Ambrogio (FdI): inaccettabile blocco mezzi pubblici a Torino

"E' inaccettabile quanto accaduto oggi davanti al Municipio di Torino. Due attivisti pro Palestina hanno bloccato i mezzi pubblici, impedendo a lavoratori, studenti e turisti di muoversi liberamente. Non è questo il modo di manifestare". Così la senatrice Fdi torinese Paola Ambrogio. "Il diritto alla protesta - dice Ambrogio - non può mai trasformarsi in un sopruso verso la collettività. Per questo il governo ha varato il Decreto sicurezza, una legge che parla chiaro e va rispettata. Chi sceglie scientemente di bloccare autobus e tram rischia pene severe. È un segnale netto, la democrazia non è anarchia". "Non è un caso - sottolinea - che queste azioni vengano messe in scena proprio davanti al palazzo comunale, dove evidentemente certi gruppi si sentono tutelati dal sindaco Lo Russo. Questa ambiguità istituzionale è inaccettabile: Torino ha bisogno di fermezza e legalità, non di strizzare l'occhio alle frange più estreme".