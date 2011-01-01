ECONOMIA DOMESTICA

Silicon Box nella palude romana, in bilico la fabbrica di chiplet

Il progetto da 3,2 miliardi destinato a trasformare Novara nel cuore europeo della microelettronica rischia di incepparsi tra i paletti di Invitalia e la burocrazia ministeriale. A sbloccare l'impasse il sindaco Canelli e il capo di gabinetto del Mimit Eichberg

Il futuro della Silicon Box di Novara è in bilico. Presentato in pompa magna come il progetto destinato ad avviare un distretto della microelettronica in Piemonte, oggi rischia un ridimensionamento. Colpa non solo della tempesta che ha travolto l’economia internazionale, ma anche dei paletti posti da Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo. Fondamentale, in questa fase, la mediazione del sindaco di Novara e del capo di gabinetto del ministro Adolfo Urso.

Lo scenario

Alla fine di giugno 2024, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il ministro delle Imprese Urso, firmavano a Roma un accordo per realizzare ad Agognate, alle porte di Novara, una fabbrica di semiconduttori. All’altro capo del tavolo c’era Silicon Box, società di Singapore diventata in appena tre anni un unicorno, cioè una realtà dal valore superiore al miliardo di dollari.

Il colosso asiatico della microelettronica avrebbe dovuto portare in Piemonte un investimento da 3,2 miliardi di euro, con la prospettiva di creare 1.600 posti di lavoro diretti a partire dal 2028. Tutto grazie ai cosiddetti chiplet, piccoli chip assemblabili come mattoncini Lego: una tecnologia che rende i semiconduttori più efficienti e meno costosi, particolarmente adatta allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Quella di Novara dovrebbe essere la prima fabbrica europea di Silicon Box e, nelle intenzioni dei fondatori Sehat Sutardja e Weili Dai (già proprietari negli Stati Uniti del colosso Marvell Technology, 57 miliardi di capitalizzazione) insieme a Byung Joon Han (ex dirigente della cinese Jcet), persino più avanzata di quella già operativa a Singapore. Sempre che i piani non vengano modificati in corsa.

I paletti di Invitalia

Il progetto prevede una quota di partecipazione pubblica pari a circa il 30%, cioè circa 1,3 miliardi di euro. Pur essendo il Governo a dettare le linee strategiche, a staccare l’assegno è Invitalia, guidata dall’amministratore delegato Bernardo Mattarella. Ed è proprio il nipote del Capo dello Stato ad aver assunto una posizione intransigente sull’operazione. È vero: quella della Silicon Box è un’operazione di venture capital, quindi ad alto rischio per definizione. Tuttavia, Invitalia è sempre stata aggiornata sui dettagli, motivo per cui i paletti posti hanno suscitato sorpresa.

L’agenzia avrebbe sollevato due questioni di coerenza: una legata all’entità dell’investimento, l’altra alla compartecipazione di Silicon Box al rischio. Da parte sua, il Governo ribadisce che si tratta di un investimento strategico nazionale, già passato al vaglio della Commissione europea e approvato con il via libera agli aiuti di Stato.

Ad aggravare il quadro ci si è messa anche la burocrazia romana. Ma grazie all’intervento diretto del sindaco di Novara e commissario per il permitting, Alessandro Canelli, e del capo di gabinetto di Palazzo Piacentini, Federico Eichberg, la situazione – che gli insider avevano definito “disperata” – è stata sbloccata.

Confermato dunque l’investimento da parte della startup di Singapore. Una buona notizia, soprattutto considerando che in Italia avviare progetti di questo tipo è meno conveniente rispetto ad altri Paesi, a causa dei costi elevati di energia e manodopera. Proprio per questo il Governo è costretto a intervenire con sostegni pubblici per scongiurare un disimpegno. Resta però un dato: i tempi di realizzazione della fabbrica di Agognate si allungheranno oltre la data inizialmente prevista, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Il contesto internazionale

Lo scenario globale non gioca a favore. Non solo dazi e conflitti hanno minato la stabilità economica internazionale, ma anche l’andamento del mercato della microelettronica alimenta i dubbi sulla sostenibilità dell’investimento. Numerose aziende del settore, in Francia, Germania, Spagna e Polonia, hanno già scelto di ridimensionare i propri progetti.

Eppure, Novara e il Piemonte restano l’opzione più solida per la prima fabbrica europea di Silicon Box. Agognate, infatti, offre una posizione logistica ideale: snodo di autostrade e ferrovie, a pochi passi dal grande magazzino Amazon e a soli 20 minuti dall’aeroporto di Malpensa. Tanti buoni motivi per superare esitazioni e rilanciare sulla scommessa dell’innovazione.