Gruppo Amag, la multiutility alessandrina torna all'utile

L'assemblea dei soci del Gruppo Amag di Alessandria ha approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2024, che segna un punto di svolta dopo 2 anni difficili. Il documento si chiude con un risultato netto positivo di 798mila euro (- 2,5 milioni nel 2023), "a conferma - si legge in una nota - di una ripresa concreta, costruita su una gestione più efficiente, una progressiva riduzione dei costi e una maggiore redditività dei servizi". I principali risultati economici riportano: valore della produzione di 58 milioni (+8,5%); ricavi netti 56,5 (+9,9%); Ebitda 11,2 (+161%); risultato operativo: +2,3 (contro -841mila euro nel 2023); margine operativo lordo 14,3 milioni (più che raddoppiato). "Il ritorno all'utile non è solo un dato contabile - commenta l'ad Emanuele Rava - E' il segnale che il Gruppo, seppur tra tante difficoltà, ha ritrovato la rotta. Il corposo lavoro di riorganizzazione di questo ultimo anno ha permesso un contenimento dei costi e, al contempo una migliore redistribuzione delle risorse e delle competenze interne. Gli investimenti, a cominciare dalla modernizzazione della rete idrica, non sono mai mancati nonostante l'incertezza dei mesi passati rispetto all'erogazione dei fondi Pnrr. E ora il Gruppo può guardare con ritrovata fiducia alle prossime sfide". Per il presidente Stefano Franciolini, questo bilancio rappresenta "un primo importante passo verso l'evoluzione di una multiutility più efficiente, sostenibile e attrezzata per rispondere meglio ai bisogni dei Comuni soci e delle comunità locali".