Diletta Berardinelli nuova garante dei detenuti di Torino

All'indomani della relazione di fine mandato di Monica Cristina Gallo, il sindaco Stefano Lo Russo ha nominato la nuova garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Diletta Berardinelli. Membro del Comitato di Esperti per la prevenzione e il contrasto della radicalizzazione violenta in carcere del Council of Europe, Berardinelli vanta oltre vent'anni di esperienza in contesti nazionali e internazionali, con particolare attenzione alla tutela dei diritti umani e alla promozione di percorsi educativi e inclusivi in ambito penitenziario. "In questi anni il lavoro della garante è stato prezioso e determinante - dice il sindaco -. Ringrazio della disponibilità tutte le persone estremamente qualificate che si sono rese disponibili a ricoprire l'incarico. Preso atto degli orientamenti espressi dalla Conferenza dei capigruppo - aggiunge - ho deciso di nominare Diletta Berardinelli quale nuova garante dei diritti delle persone private della libertà personale. A lei vanno i migliori auguri di buon lavoro in un ruolo di grande responsabilità in cui la Città crede molto".