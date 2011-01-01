Ucei, pericoloso minuto silenzio a scuola solo per Gaza

"Dinanzi a numerose iniziative che invitano nel primo giorno di scuola a dedicare l'attenzione con forme diverse" come "un minuto di silenzio, unicamente alle sofferenze subite a Gaza, sentiamo il dovere di rimarcare la pericolosità di tali scelte, per l'impegno che invece il sistema scolastico deve generare in termini di rispetto ed equilibrio". È l'appello dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, rivolto anche al Ministro dell'istruzione. "È un preciso dovere nel primo giorno di scuola ricordare tutti coloro che non possono spensieratamente e liberamente vivere questo momento - sottolinea l'Ucei -, con il pensiero rivolto anche ai bambini israeliani, ex ostaggi ed orfani, feriti e sofferenti per i crimini subiti dal massacro di Hamas del 7 ottobre" o ai "bambini ucraini".