SALA ROSSA

I pro Palestina mettono le tende davanti al Comune

Dopo aver occupato per mesi piazza Castello, dove nel fine settimana è previsto un evento, si sono spostati in piazza Palazzo di Città. L'ultima loro azione è stato il blocco del traffico in via Milano dove si sono stesi sui binari del tram

Dopo piazza Castello, piazza San Carlo e piazza Carlo Alberto, gli attivisti pro Palestina hanno messo le tende in piazza Palazzo di Città. Chi è passato davanti al Comune di Torino questa mattina, giovedì 11 settembre 2025, non avrà potuto fare a meno di notare l’enorme bandiera palestinese, la barchetta che omaggia la Global Sumud Flottilla e, come detto, le tende da campeggio che sono state montate ai piedi del monumento al Conte Verde.

GUARDA IL VIDEO

Si tratta degli stessi attivisti che in questi mesi hanno occupato piazza Castello e, per qualche giorno, piazza San Carlo e piazza Carlo Alberto. Attivissimi nella mobilitazione a sostegno della popolazione palestinese, sono stati tra i promotori di diverse manifestazioni che si sono tenute in città. Ultima azione che hanno portato avanti è stato il blocco del traffico di ieri in via Milano quando si sono stesi sui binari del tram per trenta minuti circa.

Il trasloco non è caduto come un fulmine a ciel sereno. Il Comune non era informato dei fatti, ma lo spostamento era noto alle forze dell’ordine. Probabilmente, come avvenuto nelle scorse settimane, il presidio è stato spostato perché nel fine settimana è previsto un evento sportivo in piazza Castello.