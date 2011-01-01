Micol Caramello rieletta presidente di Federagit-Confesercenti

Micol Caramello è stata rieletta presidente di Federagit-Confesercenti Piemonte, l'associazione delle guide turistiche. "È necessario - ha detto subito dopo l'elezione - maggiore rigore contro il dilagante abusivismo che danneggia la nostra professione e non è certamente il migliore biglietto da visita per un territorio che vuole ulteriormente potenziare la sua vocazione turistica. Guide professionali e competenti rappresentano, infatti, una garanzia per turisti e visitatori". Micol Caramello, 52 anni, diploma di maturità linguistica, sposata, da 16 anni svolge la professione di guida turistica abilitata. È presidente di Federagit Piemonte e di Federagit nazionale. Fa parte della giunta di Confesercenti Torino e di quella della Camera di Commercio.