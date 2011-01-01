Sciopero regionale vigilanza privata e servizi di sicurezza

Le lavoratrici e i lavoratori della vigilanza e dei servizi di sicurezza del Piemonte sciopereranno 24 ore il 12 settembre per rivendicare il rinnovo del contratto integrativo regionale del settore. A Torino ci sarà un presidio dalle 10 alle 12 davanti alla Prefettura in piazza Castello. La protesta è stata indetta da Filcam Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil del Piemonte. "Oggi le retribuzioni del settore - spiegano i sindacati - sono in assoluto fra le più basse del nostro Paese. La questione salariale è pertanto l'emergenza del settore. Le condizioni di lavoro, il tema dei rischi legati alla salute e sicurezza, i giusti riconoscimenti professionali negati, rappresentano le ulteriori urgenti necessità alle quali dare risposte positive".