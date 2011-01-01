Massacrò l'ex, Calderoli "incredibile sentenza a Torino"

Una sentenza "incredibile", "non ho parole". Roberto Calderoli , senatore della Lega e ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, si riferisce alla decisione dei giudici di Torino che "hanno inflitto appena un anno e sei mesi ad un marito che ha letteralmente distrutto il volto della moglie 44enne - ricostruito inserendo 21 placche di titanio, con una lesione permanente al nervo oculare - in quanto il suo era 'uno sfogo riconducibile alla logica delle relazioni umane' da calare nel contesto di una dissoluzione del matrimonio". "Come dire, se ci si separa può capitare di massacrare l'ex moglie, fa parte della logica delle relazioni umane: perché questo è il messaggio che arriva da questa sentenza", afferma Calderoli ricordando di essersi indignato a gennaio per un'altra sentenza: "non era stato comminato l'ergastolo a un 70enne che aveva ucciso a fucilate la sua compagna e la figlia di lei, di appena 23 anni, perché i giudici della Corte di Assise di Modena avevano considerato nella loro decisione, testualmente, 'la comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto a commettere il reato'.