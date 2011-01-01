Vercelli, buyers dal mondo per accordi commerciali sul riso

Per due giorni Vercelli è crocevia internazionale del business agroalimentare grazie a "Risò - B2B meetings", l'evento dedicato agli operatori del settore che anticipa l'apertura ufficiale del festival Risò. Ieri e oggi alla Borsa Merci sono previsti oltre 500 incontri B2B tra 28 buyers internazionali provenienti da Bosnia ed Erzegovina, Canada, Croazia, Emirati Arabi, Germania, Giappone, Slovenia e Turchia, e 50 aziende piemontese del settore, con un'attenzione particolare al settore risicolo. Questa mattina l'inaugurazione alla presenza dell'assessore regionale alle Attività produttive Andrea Tronzano e l'assessore regionale all'Agricoltura Paolo Bongioanni. L'evento è organizzato da Ceipiemonte nell'ambito del progetto integrato di filiera 'Agroalimentare' della Regione Piemonte in collaborazione con Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e Ice Agenzia. "Aver organizzato oltre 500 incontri è un risultato che testimonia l'efficacia della nostra attività di promozione delle aziende del territorio - commenta Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte -. La strategia di Ceipiemonte riesce ad attrarre buyer e grandi player del settore, valorizzando la filiera piemontese come punto di riferimento agroalimentare e gastronomico competitivo a livello globale". Aggiunge Angelo Santarella, vice presidente vicario della Camera di Commercio: "Questa iniziativa intende sostenere lo sviluppo internazionale del comparto, vero e proprio fiore all'occhiello della nostra economia e dell'intero territorio".