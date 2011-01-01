Caso Askatasuna torna al Tar, esulta Fratelli d'Italia

"Il Consiglio di Stato, con ordinanza depositata ieri, ha accolto il nostro appello contro l'ordinanza del Tar Piemonte che, in precedenza, aveva rigettato l'istanza cautelare su Askatasuna. I giudici d'appello hanno riconosciuto infatti la rilevanza dei 'primari interessi pubblici coinvolti nella vicenda', disponendo che il Tar Piemonte proceda con urgenza alla fissazione dell'udienza di merito. La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un chiaro segnale di attenzione nei confronti della delicatezza e complessità del caso, di fatto contestando l'interpretazione 'costituzionalmente orientata' del primo grado che escludeva l'applicazione della legge regionale 'anti-Askatasuna' dell'assessore Marrone sui beni comuni agli immobili di proprietà comunale e raccomandando di verificarne nel merito l'applicabilità al caso del centro sociale, tutt'ora, occupato". Lo scrive in una nota Fratelli d'Italia Piemonte.