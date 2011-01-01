Forza Italia, "inaccettabile accampamento sotto Municipio"

"Quello che sta accadendo da questa mattina davanti al Municipio di Torino è inaccettabile e non degno dell'immagine della nostra città. Piazza Palazzo di Città, simbolo istituzionale e cuore della vita civica torinese, risulta completamente occupata da tende, un maxi-striscione, una grande bandiera e soprattutto da un gazebo all'interno del quale vengono messi in vendita magliette, gadget e altri articoli di cui non si conosce né la titolarità commerciale né l'autorizzazione alla vendita. Non è accettabile che, in pieno centro storico e sotto le finestre del Municipio, si tollerino situazioni al di fuori delle regole, in spregio alla legalità e al decoro". Lo dichiara, in una nota, Domenico Garcea, consigliere comunale di Forza Italia, in merito al presidio pro Palestina nel centro di Torino.