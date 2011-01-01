Qualità dell'aria, Regione rinnova move-in per tre anni

La Regione Piemonte rinnova per i prossimi tre anni il move-in, sistema di monitoraggio che permette ai proprietari dei veicoli più inquinanti e soggetti a limitazione della circolazione di percorrere comunque un certo numero di chilometri installando una sorte di scatola nera che garantisca il rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. "Si tratta di un ulteriore tassello - puntualizza l'assessore all'Ambiente del Piemonte, Mattero Marnati - nella direzione del miglioramento della qualità dell'aria che stiamo perseguendo con caparbietà, anche alla luce dello stop all'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro5 e che, ad esempio, non farà entrare in vigore lo stop ai diesel Euro5 che era previsto dal 1° ottobre prossimo". Il costo dei servizi collegati a move-in è per la Regione di 1 milione 190mila euro annui, interamente coperti per il prossimo triennio con risorse del Ministero dell'Ambiente. Uno stile di guida virtuoso che limiti il consumo di carburante viene premiato con l'aggiunta di chilometri bonus alla soglia chilometrica annuale assegnata. E per incentivare l'adesione il costo di installazione della scatola nera continua a essere a carico della Regione: gli aderenti all'iniziativa pagheranno solo 25 euro annui.