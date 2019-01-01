Asl To4 avvia procedura di suicidio medicalmente assistito

L'Asl To4 ha attivato una procedura di suicidio medicalmente assistito ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019. È la prima volta che la direzione generale di Chivasso si trova a rispondere a questo tipo di richiesta, pervenuta agli uffici dell'azienda sanitaria lo scorso mese di giugno. L'Asl To4 ora istituirà una specifica commissione aziendale per l'analisi dei requisiti. A valutare le condizioni del paziente saranno un medico palliativista, un medico legale, un rianimatore, un neurologo, un farmacista, uno psichiatra e uno psicologo. La commissione avrà 45 giorni di tempo per valutare la situazione della persona che ha avanzato la richiesta di suicidio medicalmente assistito.