Avs, chiediamo audizione Ad di Stellantis per piano strategico

La capogruppo di Avs nella commissione attività produttive della Camera Francesca Ghirra ha scritto al presidente della commissione Alberto Gusmeroli per chiedere di convocare in audizione Antonio Filosa, nominato lo scorso 28 maggio Amministratore delegato di Stellantis, "al fine di conoscere il nuovo piano strategico della azienda". "Siamo di fronte prosegue - ad una drastica riduzione dei volumi di produzione e ad una crisi ormai strutturale dell'automotive: come intende il nuovo Ad rilanciare la produzione, l'occupazione, la ricerca e lo sviluppo negli impianti italiani del Gruppo? Questa domanda inquieta milioni di persone e riguarda il futuro del nostro sistema produttivo, perciò siamo certi che avremo la disponibilità al confronto parlamentare".