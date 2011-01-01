Arresti e sequestri di droga tra Torino e area metropolitana

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri tra Torino e area metropolitana nel corso di controlli antidroga che hanno portato al sequestro di oltre 3 chili di cocaina, più di mezzo chilo di hashish e materiale per il confezionamento, tra cui involucri e misurini di precisione. A Grugliasco è finito in manette un 24enne albanese trovato con 769 grammi di cocaina, 562 di hashish e strumenti per il dosaggio. A Nichelino i militari hanno bloccato un 46enne con oltre 200 grammi di cocaina. Il sequestro più consistente in via Coppino a Torino, dove due marocchini di 24 e 22 anni trasportavano 2 chili di cocaina e hashish, insieme a materiale per il confezionamento. Sempre a Torino, in via Pannunzio, un 27enne del Mali è stato sorpreso a cedere 5 dosi di cocaina a un 47enne.