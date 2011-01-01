Ferrovia, dal 15 settembre riprende la Pinerolo-Torino

Da lunedì 15 settembre torna in esercizio la linea ferroviaria Pinerolo-Chivasso dopo la sospensione estiva del servizio tra le stazioni di Pinerolo e Torino Lingotto "per consentire importanti interventi di potenziamento infrastrutturale, finalizzati a incrementare l'efficienza e la sicurezza della circolazione ferroviaria". Lo comunica in una nota il Comune di Pinerolo. "Con la riattivazione della linea - prosegue - il servizio ferroviario metropolitano riprende secondo la programmazione. Tutti i sistemi di informazione e vendita di Trenitalia sono già stati aggiornati per riflettere le modifiche al servizio".