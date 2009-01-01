Sciopero dei vigilantes, adesione record nell'astigiano

Numeri da record per lo sciopero delle guardie giurate astigiane. Gli organizzatori parlano di un 70% di adesioni con la totalità dei lavoratori dei servizi di vigilanza disarmati, un risultato non scontato per un settore come quello della vigilanza non avvezzo a scioperare. Questa mattina si è tenuto anche un presidio davanti alla prefettura e i rappresentanti delle tre sigle aderenti (Cgil, Cisl e Uil) sono stati ricevuti dal prefetto di Asti, Claudio Ventrice. Tra i motivi dello sciopero, il rinnovo dei contratti sia nazionale (fermo al 2009) e regionale, con la richiesta di aumenti salariali e maggiore sicurezza sul lavoro.