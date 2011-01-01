Controlli attività turistiche, 47.000 euro di multe nel Vco

Cinque persone sono state denunciate in seguito a una serie di controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Verbania, dei carabinieri forestali e dei militari della sezione operativa, in dieci attività turistiche sul lago Maggiore. In otto delle aziende controllate sono emerse irregolarità. Tra queste, la presenza di cinque lavoratori in nero. Tre attività sono state sospese. Sono state inflitte sanzioni per oltre 47mila euro. In particolare è stato denunciato il titolare di due strutture alberghiere nelle quali è stato scoperto che quattro dei dieci lavoratori erano in nero, due dei quali irregolari sul territorio nazionale. Le due attività sono state sospese. Un altro albergatore è stato multato perché il portiere notturno era senza contratto e pagato in contanti. Nel ristorante di un campeggio sul lago sono state invece sequestrati cinque chili di alimenti per violazioni della tracciabilità.