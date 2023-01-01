Piemonte investe 3,5 milioni per 1000 ettari nuovi pioppeti

La Regione Piemonte punta sullo sviluppo della pioppicoltura, delle tartuficoltura e della forestazione per la tutela del paesaggio rurale destinando 3,5 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti di pioppeti, arboricoltura da legno, boschi naturaliformi e sistemi agroforestali su terreni agricoli. L'iniziativa rientra nell'ambito dell'Intervento SRD05 del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. L'annuncio - si legge in una nota - arriva in concomitanza con la firma, a Milano, dell'intesa interregionale per lo sviluppo della filiera del pioppo, sottoscritta da Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna insieme ai rappresentanti della filiera produttiva. L'accordo punta a rilanciare la pioppicoltura come coltura sostenibile e competitiva. "La pioppicoltura rappresenta non solo un'eccellenza produttiva del Piemonte - sottolinea l'assessore alle Foreste, Marco Gallo - ma anche un esempio virtuoso di come l'arboricoltura possa coniugare sostenibilità ambientale e sviluppo economico. Ogni ettaro realizzato è un investimento sul futuro: alimenta una filiera industriale d'eccellenza, contribuisce alla capacità di assorbire CO₂ e migliora la sostenibilità ambientale". Le risorse finanziarie disponibili per la programmazione 2023-2027 permetteranno di realizzare complessivamente fino a 1.000 di ettari di nuovi impianti di pioppeti ed altra arboricoltura da legno in Piemonte.