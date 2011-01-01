Tunnel di Tenda, torna l'apertura a fasce fino al 5 dicembre

Torna, come previsto, l'apertura a fasce orarie nel tunnel di Tenda, per consentire nei giorni feriali la prosecuzione dei lavori ancora da completare sul versante francese. La Cig, riunitasi stamane, ha però garantito la reintroduzione dell'orario continuato, dalle 6 alle 21, dal 5 dicembre all'11 gennaio, una richiesta formulata dal comitato di monitoraggio, composto da Provincia e comuni interessati, per assicurare continuità nei collegamenti con la Francia durante la stagione sciistica. Nel dettaglio, a partire dal 15 settembre fino al 28 settembre le aperture saranno programmate nelle fasce 6-8, 12-13 e 18-21 nei giorni lavorativi. Il sabato e la domenica resta l'orario continuato dalle 6 alle 21. A partire dal 29 settembre e fino al 4 dicembre le fasce orarie si ridurranno a due, dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21. Poi, come detto, tornerà in vigore l'orario continuato. Una successiva conferenza intergovernativa si riunirà a dicembre per programmare gli orari a decorrere dal 12 gennaio. "Esprimiamo apprezzamento - commenta il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, a nome del comitato di monitoraggio - perché sono state accolte gran parte delle richieste del comitato. Continuiamo nel lavoro di monitoraggio".