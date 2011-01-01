URNE VIRTUALI

Schlein ferma al palo, Meloni avanza. Calenda rialza la testa, Renzi evapora

Fratelli d'Italia tocca il 29,5%, il Pd resta al 21,8%, i 5Stelle scivolano al 13,3%. Crescono Verdi-Sinistra (6,9%) e Azione (3,8%), mentre Italia Viva retrocede al 2,1% e +Europa crolla all’1,7%. Cosa cambia (poco) nella prima Supermedia dopo la pausa estiva

Finita la tregua estiva, la politica rialza il sipario: trattative logoranti, alleanze appese a un filo e leader che si misurano più con i propri soci di coalizione che con gli avversari. L’autunno si annuncia incandescente, con partite locali destinate a incidere sugli equilibri nazionali. L’ultima Supermedia YouTrend per l’Agi non segna terremoti, ma offre scosse che fanno discutere: piccoli balzi, cadute rumorose e qualche segnale che i rapporti di forza stanno cambiando.

Si entra così nella fase calda dell’anno, quella che porterà alle urne per le amministrative: si comincia il 28 e 29 settembre con Valle d’Aosta e Marche, poi il turno della Calabria il 5 e 6 ottobre, subito dopo la Toscana (12 e 13 ottobre) e infine il rush di metà novembre in Campania, Puglia e Veneto. L’ultima fotografia dei sondaggi risaliva al 31 luglio, prima della lunga pausa estiva: oggi lo scenario è leggermente mutato.

Sul fronte della maggioranza, continua la marcia in avanti di Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni incassa un altro +0,3% e porta il partito al 29,5%. Nel derby intestino del centrodestra la sfida resta testa a testa: Forza Italia rimane stabile all’8,7%, ma la Lega di Matteo Salvini rosicchia uno 0,1% e si porta all’8,5%. Poca roba nei numeri, tanta tensione nei retroscena: se nelle Marche Francesco Acquaroli si gioca la riconferma, altrove la partita è tutta aperta. In Campania e soprattutto in Veneto i candidati non ci sono ancora, e il Capitano scalpita per un vertice di coalizione che tolga l’incertezza dal tavolo.

Sull’altro lato della barricata, Elly Schlein vede il Pd confermarsi sui livelli degli ultimi mesi: +0,1% che porta i dem al 21,8%. Numeri fermi, ma la segretaria può vantare almeno di aver sciolto i nodi delle candidature, ufficializzando Enzo Decaro in Puglia e Roberto Fico in Campania. Ben diversa la parabola del Movimento 5 Stelle: l’ex premier e “avvocato del popolo” Giuseppe Conte perde lo 0,2% e scende al 13,3%, in un lento stillicidio che non accenna a fermarsi.

Tra le forze minori, la sorpresa più vistosa arriva da Alleanza Verdi e Sinistra (+0,3%, ora al 6,9%) e da Azione di Carlo Calenda, che con un balzo al 3,8% torna a respirare dopo mesi di affanno. Discorso opposto per l’altra metà dell’ormai defunto Terzo Polo: Italia Viva di Matteo Renzi retrocede al 2,1% (-0,2%), mentre per +Europa la discesa è ancora più brusca, meno 0,4% e appena l’1,7% in tasca. Immobile, come sempre, la piccola formazione centrista di Maurizio Lupi: Noi Moderati resta inchiodata all’1%, la famosa “quarta gamba” che però non riesce a camminare.

Insomma, la fotografia di settembre consegna un quadro in cui gli equilibri non saltano, ma gli scricchiolii iniziano a farsi sentire: piccoli spostamenti che, con l’avvicinarsi delle urne, rischiano di trasformarsi in scosse telluriche per coalizioni sempre più litigiose e leader che, dietro i sorrisi di circostanza, preparano coltelli e calcolatrici.

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 28 agosto al 10 settembre, è stata effettuata il giorno 11 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Noto (data di pubblicazione: 9 settembre), SWG (1 e 8 settembre), Tecnè (1 e 5 settembre) e Youtrend (8 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.