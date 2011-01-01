BERLUSCONES

Forza Italia annaspa in Piemonte, tuffo tra i giovani per Cirio & Co.

Weekend tra i nipotini di Berlusconi per il governatore piemontese, ospite di Azzurra Libertà a San Benedetto del Tronto. Anche Zangrillo, Pichetto Fratin e Costa tra gli invitati. Intanto il partito a Torino e in regione cola a picco nei consensi

Mentre nella loro regione il partito arranca, i maggiorenti piemontesi di Forza Italia partono per le Marche, dove sono attesi in questo fine settimana a San Benedetto del Tronto per Azzurra Libertà, la festa nazionale dei giovani del partito che inizia oggi e si conclude domenica. Non farà mancare la sua presenza il governatore Alberto Cirio, che interverrà domattina a un dibattito sulla libertà economica. Ma ci sarà spazio anche per gli altri big: i ministri Alberto Zangrillo e Gilberto Pichetto Fratin e il deputato Enrico Costa. Il tutto mentre i sondaggi a Torino condannano Forza Italia a un ruolo marginale all’interno della coalizione di centrodestra.

Zangrillo day

Oggi è il giorno del ministro della Pubblica Amministrazione – nonché segretario di Forza Italia Piemonte – Paolo Zangrillo, che interverrà all’incontro organizzato dai nipotini di Silvio Berlusconi sul tema dell’innovazione, che passa per le nuove infrastrutture digitali e l’intelligenza artificiale. Ci sarà tempo per occuparsi dello stato del partito nella sua regione, che se alle elezioni del 2024 ha sfiorato il 10%, prendendo meno della lista civica del presidente voluta da Cirio (sopra il 12%), oggi è data in netto calo. Preoccupa soprattutto la tenuta a Torino, dove l’ultimo sondaggio di Bidimedia pubblicato in esclusiva dallo Spiffero la stima al 4,5%, in calo rispetto al già deludente risultato di due anni fa, quando si fermò al 7,8. Una ecatombe per la formazione guidata in città da Red Patacca, al secolo Roberto Rosso, cavalier servente di Zangrillo.

Arriva il presidente

Domani invece tocca al presidente della Regione, Alberto Cirio, che ricopre anche la carica di vicesegretario nazionale di Forza Italia e in mattinata parlerà di libertà economica insieme alla ministra per le Riforme ed ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, per poi intrattenersi sulla riviera marchigiana fino a domenica. A parlare di giustizia sarà invece il deputato cuneese Enrico Costa, che si confronterà con il viceministro Francesco Paolo Sisto e il deputato dell’ala “ronzulliana” Alessandro Cattaneo e l’ex ballerina folgorata sulla via del giornalismo destrorso Hoara Borselli.

L’accendiamo?

Sempre nella giornata di domani tra gli azzurri protagonisti ci sarà un altro piemontese, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che parteciperà a un confronto sul ritorno dell’energia nucleare in Italia, dal titolo “Nucleare: l’accendiamo?”. Insieme a lui, tra gli altri, l’imprenditore lombardo Gianfranco Librandi, che dopo essere stato per anni un fedelissimo dell’ex premier Matteo Renzi ha abbandonato il leader di Italia Viva per dare vita a un nuovo movimento, L’Italia C’è, che aderisce al Partito Popolare Europeo ed è federato con Fi: la sua coordinatrice nazionale è la “prezzemolina” Cristina Seymandi, balzata agli onori per il tradimento svelato pubblicamente dal suo ex compagno, il finanziere torinese Massimo Segre.

Ospiti illustri

Non ci saranno solo esponenti di Forza Italia a parlare, ma anche figure di altri partiti, come il leader di Azione Carlo Calenda, “il Churchill dei Parioli” che dopo aver invitato la premier Giorgia Meloni al congresso del suo partito continua la strategia di appeasement nei confronti della coalizione di centrodestra. Spazio anche al giornalista e volto radiotelevisivo David Parenzo, che presenterà il suo ultimo libro “Lo scandalo Israele”. Per Cirio e gli altri forzisti sabaudi una boccata di ossigeno sulla riva dell’Adriatico.