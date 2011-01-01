Torino, da lunedì tornano in vigore le misure antismog

Da lunedì 15 settembre tornano in vigore a Torino le misure antismog, già concordate e decise a livello di bacino padano dalle Regioni con il ministero dell'Ambiente. Alle limitazioni strutturali valide tutto l'anno, si aggiungono il divieto di circolazione dalle 8 alle 19 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dei veicoli diesel con omologazione Euro 3 ed Euro 4, e il divieto h24 tutti i giorni di tutti i ciclomotori e motocicli con omologazione inferiore o uguale a Euro 1. Le misure emergenziali, invece, vengono attivate come sempre in base al semaforo antismog, che tiene conto delle previsioni di superamento del valore limite giornaliero di PM10 calcolate con un sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteo. Le limitazioni emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito il lunedì, mercoledì e venerdì, e rimangono attive fino al giorno di controllo seguente. Sono previste anche misure strutturali e temporanee non legate al traffico, come l'obbligo di utilizzare pellet certificato, il divieto di abbruciamento di materiale vegetale e di utilizzo di stufe e caminetti a legna che non rispettano i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle, il divieto di combustioni all'aperto, il limite a 18 gradi per le temperature negli edifici, divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati e di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto.