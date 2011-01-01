ECONOMIA DOMESTICA

Allo Stato va l'86% delle tasse ma metà della spesa pubblica è sul groppone di Regioni e Comuni

"Tartassate" senza ritorno, con un residuo fiscale negativo: Lombardia (-5.090), Emilia-Romagna (-3.178), Veneto (-2.680) e Piemonte (-1.006). A godere del flusso, invece, sono Sicilia, Calabria e Campania. La risposta fallita dell'Autonomia da Chiamparino a Cirio

Eccola, la verità nuda e cruda, per quanto nota da tempo. Non solo le regioni del Nord versano molto più di quanto ricevono ma la gran parte delle tasse viene incamerata da Roma. I numeri elaborati dall’Ufficio studi della Cgia presentano per l’ennesima volta un quadro di profondo disequilibrio. Nel 2023 il gettito tributario nazionale ha superato i seicento miliardi di euro, per la precisione 613,1. Di questa montagna di tasse, contributi e imposte, l’86 per cento – pari a 529,4 miliardi – è finito nelle casse dello Stato centrale. Alle Regioni, alle Province e ai Comuni è rimasta una fetta molto più ridotta: appena 83,7 miliardi, il 14 per cento del totale.

A confermare l’asimmetria è la composizione del gettito. Lo Stato detiene le grandi leve: l’Irpef con 208,4 miliardi, l’Iva con 140 miliardi, l’Ires con 49,7 miliardi. Alle Regioni restano l’Irap (28,9 miliardi) e le addizionali all’Irpef (13,5 miliardi). Ai Comuni soprattutto l’Imu (18,6 miliardi).

Se si guarda alla spesa, il quadro si ribalta solo in parte. Lo Stato ha sostenuto 362 miliardi, poco più della metà del totale (56 per cento), mentre Regioni ed enti locali hanno dovuto farsene carico per 281 miliardi, il 44 per cento. In sostanza, Roma trattiene le entrate e delega una parte significativa delle uscite, lasciando i governi territoriali a gestire i servizi essenziali – dalla sanità al trasporto pubblico – con margini sempre più ristretti. Un’autonomia fiscale da fame, che si traduce in una dipendenza strutturale dai trasferimenti statali.

Piemonte “donatore”

In questo meccanismo, il Piemonte gioca la parte del donatore netto. I dati sul residuo fiscale, anche se riferiti al 2019, parlano di un saldo negativo che oscilla tra i 2.200 e i 2.700 euro a testa per ogni piemontese. Meglio non va con altri criteri di calcolo. Davanti, in questa classifica dei “tartassati senza ritorno”, ci sono Lombardia (-5.090), Emilia-Romagna (-3.178) e Veneto (-2.680). Sul lato opposto, i dati mostrano saldi ampiamente positivi per Calabria (+3.085), Sicilia (+2.989) e Campania (+1.380). Una dinamica che alimenta da decenni tensioni e recriminazioni, con la retorica di un Nord che paga e un Sud che incassa.

Eppure, se i numeri inchiodano Roma, non assolvono certo Torino. Perché se da una parte è vero che il Piemonte paga dazio, dall’altra non si può dire che le sue classi dirigenti abbiano dato prova di saper utilizzare al meglio le risorse disponibili. Basta guardare alla sanità regionale, ridotta a un colabrodo con liste d’attesa infinite e ospedali allo stremo, non certo solo per colpa del Ministero dell’Economia. O alle infrastrutture, che attendono da decenni cantieri promessi e mai partiti, tra rimpalli e giochi di scaricabarile.

Retorica dell’Autonomia

La retorica dell’autonomia, agitata ciclicamente da destra e da sinistra, suona stonata proprio per questo. Lombardia e Veneto hanno tentato la strada del referendum già nel 2017, con risultati che hanno almeno spostato il dibattito nazionale. In Piemonte, l’allora presidente Pd Sergio Chiamparino mise in scena un’imitazione stanca, più per non restare escluso che per reale convinzione, salvo poi lasciare cadere la questione senza colpo ferire. Da allora, di autonomia se ne parla a corrente alternata: quando c’è da rivendicare più soldi a Roma diventa un vessillo, quando c’è da assumersi responsabilità sul territorio viene accuratamente accantonata. E il governatore di centrodestra Alberto Cirio è l’incarnazione plastica di questa politica: quando agita il vessillo dell’autonomia differenziata, il sospetto è che sia più un’arma di propaganda che un progetto credibile. Se la Regione non è stata capace di governare decentemente il sistema sanitario o di portare a casa investimenti infrastrutturali, difficile convincere i cittadini che con più competenze e più soldi le cose andrebbero meglio.

Così, il Piemonte resta intrappolato in un doppio cappio: grande contribuente nazionale, ma con una classe dirigente che non riesce a dimostrare di saper gestire neppure ciò che ha. Un bancomat perfetto per tutti, tranne che per chi ci vive.