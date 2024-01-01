Vendeva cani senza il pedigree, denunciato nel Torinese

I carabinieri forestali di Settimo Vittone, nel Torinese, hanno denunciato per frode nell'esercizio del commercio un 27enne di Scarmagno, allevatore di cani. L'attività in questione è cominciata dopo le verifiche fatte sul web una volta individuato un annuncio di cuccioli in vendita di razza Labrador Retriever. Gli accertamenti hanno consentito di verificare l'assenza del pedigree rilasciato dall'Ente Nazionale Cinofila Italiana. Alcuni dei cani erano anche privi di microchip identificativo per l'iscrizione all'anagrafe canina. E' così scattato un controllo congiunto con l'Asl To4 che ha portato al sequestro preventivo di dodici cani, apparsi tutti in buone condizioni di salute.