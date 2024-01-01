Cercatrice di funghi trovata morta nel Torinese

Si è concluso nella tarda serata di ieri un intervento del soccorso alpino ad Andrate, nel Torinese, per una cercatrice di funghi deceduta. La donna, partita con il marito nei boschi della zona, se ne era separata per seguire due percorsi distinti, ma non era rientrata al termine della giornata. Il marito è partito alla sua ricerca individuandola dopo qualche tempo priva di conoscenza. L'equipe medica, che l'ha raggiunta con l'elisoccorso, ha tentato le manovre di rianimazione ma non c'è stato nulla da fare. Si tratta del decimo intervento per cercatori di funghi effettuato in una settimana in Piemonte dal soccorso alpino.