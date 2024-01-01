Tentata rapina, 25enne ferito con tre coltellate a Torino

La scorsa sera un giovane nordafricano di 25 anni è stato ferito con tre coltellate in piazza Stampalia, alla periferia nord di Torino, durante un tentativo di rapina. L'aggressore, che ha cercato di portargli via denaro e cellulare, è riuscito a fuggire ed è tuttora ricercato. La vittima è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Giovanni Bosco: non è in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza. L'aggressione arriva a pochi giorni dall'accoltellamento di un 17enne durante una rissa in piazza Dante Livio Bianco, sempre a Torino, ma alla periferia sud.