Montaruli (FdI), no a distribuzione pipe per il crack a Torino

La vicecapogruppo FdI alla Camera Augusta Montaruli chiede di fermare il progetto torinese di distribuire pipe per il crack ai tossicodipendenti che ne fanno uso. "Si deve stoppare immediatamente - afferma Montaruli - il progetto per la distribuzione di pipette che sedicenti residenti di San Salvario avrebbero chiesto alla Asl. Non è così che risolviamo il problema droga e anzi così facendo si può solo attirare e creare ulteriori tossicodipendenti. Un'idea che non ci trova d'accordo a cui la Asl non deve dare seguito, come abbiamo già chiesto per in altre occasioni". "In caso contrario - sottolinea - siamo pronti ad andare fino in fondo perché questa follia venga smantellata. Per noi è inaccettabile e da torinesi non vogliamo che sul nostro territorio ci siano iniziative che di fatto incentivano l'uso, non aiutano i tossicodipendenti, non incidono sulla prevenzione e avrebbero ripercussioni gravi portando solo disagi. L'ideologia delle pipette non ci appartiene e faremo di tutto perché non trovi terreno nella nostra città".