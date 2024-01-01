Montaruli (FdI), no a distribuzione pipe per il crack a Torino

13:05 Sabato 13 Settembre 2025

La vicecapogruppo FdI alla Camera Augusta Montaruli chiede di fermare il progetto torinese di distribuire pipe per il crack ai tossicodipendenti che ne fanno uso. "Si deve stoppare immediatamente - afferma Montaruli - il progetto per la distribuzione di pipette che sedicenti residenti di San Salvario avrebbero chiesto alla Asl. Non è così che risolviamo il problema droga e anzi così facendo si può solo attirare e creare ulteriori tossicodipendenti. Un'idea che non ci trova d'accordo a cui la Asl non deve dare seguito, come abbiamo già chiesto per in altre occasioni". "In caso contrario - sottolinea - siamo pronti ad andare fino in fondo perché questa follia venga smantellata. Per noi è inaccettabile e da torinesi non vogliamo che sul nostro territorio ci siano iniziative che di fatto incentivano l'uso, non aiutano i tossicodipendenti, non incidono sulla prevenzione e avrebbero ripercussioni gravi portando solo disagi. L'ideologia delle pipette non ci appartiene e faremo di tutto perché non trovi terreno nella nostra città".

print_icon