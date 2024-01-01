Da domenica l'anticiclone, una seconda estate apre la settimana

Ancora una giornata di tempo perturbato in alcune regioni del Centro-Nord ma già "da domenica arriva l'anticiclone". Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma così un nuovo peggioramento nel fine settimana, che sarà rapido e non riguarderà tutti, solo qualche regione. Nel pomeriggio di sabato, stando alle previsioni de iLMeteo.it, atteso l'arrivo di nubi minacciose e le prime deboli piogge, a partire dai settori del Nord-Ovest. E tra la serata di sabato e le prime ore di domenica le piogge e i rovesci, localmente anche intensi, si concentreranno soprattutto sulle regioni settentrionali e la Toscana. Non si escludono fenomeni temporaleschi, che potranno essere accompagnati da colpi di vento. È un'instabilità tipica di questo periodo di transizione tra estate ed autunno. Già nella mattinata di domenica le condizioni tenderanno a migliorare su gran parte delle regioni coinvolte, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. Ma la vera svolta è attesa a partire da lunedì, con l'arrivo di una netta rimonta anticiclonica. Sarà una settimana dal sapore prettamente estivo, o meglio, una "seconda estate", dice il meteorologo. L'anticiclone garantirà cielo sereno e un aumento costante delle temperature. Le massime torneranno a superare i 28°C in molte città, specialmente al Centro-Sud, ma anche al Nord si tornerà a percepire un clima caldo e soleggiato. NEL DETTAGLIO Sabato 13. Al Nord: piogge dal pomeriggio a partire dal Nordovest verso il Nordest in nottata. Al Centro: tempo stabile. Piogge dalla sera in Toscana. Al Sud: bel tempo. Domenica 14. Al Nord: stabile e tanto sole, specie al pomeriggio. Al Centro: generalmente nuvoloso. Al Sud: bel tempo. Lunedì 15. Al Nord: sole e temperature in aumento. Al Centro: stabile e più caldo. Al Sud: sole e caldo TENDENZA: netta rimonta anticiclonica, bel tempo e più caldo.