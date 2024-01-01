Controlli contro la criminalità giovanile, 10 arresti a Torino

Si è conclusa un'operazione ad alto impatto della polizia di Stato contro la criminalità giovanile a Torino e nell'area metropolitana, avviata il 22 agosto con controlli mirati nei principali luoghi di aggregazione e della movida. Gli agenti della Squadra Mobile, supportati da commissariati, le volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e Servizio Centrale Operativo, hanno arrestato 10 giovani appena maggiorenni per reati legati a droga, furti con strappo e violenze, e denunciato 27 ragazzi, tra cui due minorenni, per gli stessi reati. Identificati complessivamente oltre 320 giovani, di cui 73 minorenni, e controllati sei locali e due sale giochi, con 6 sanzioni amministrative. Sequestrate sostanze stupefacenti e circa 4 mila euro in contanti. I controlli hanno interessato aree centrali della città, tra cui giardini, la zona della stazione ferroviaria di Porta Nuova, Parco Dora e piazza Vittorio Veneto e le vie adiacenti.