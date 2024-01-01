Lavoro nero durante raccolta frutta, due denunciati

Multe, denunce e misure prescrittive sono scattate per i titolari di due aziende di coltivazione della frutta nel Pinerolese, in provincia di Torino, dopo i controlli dei carabinieri in materia di lavoro irregolare durante il periodo di raccolta di mele e pere. Nella prima, a Bibiana, è stato trovato un lavoratore in nero (la posizione non era stata comunicata al centro per l'impiego) senza visita medica né formazione. Nella seconda, a Cavour, Nella seconda è emersa la mancata formazione e informazione di cinque addetti. Durante i controlli sono state verificate in tutto dodici posizioni lavorative. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente a settemila euro. I controlli sono stati svolti dai militari della compagnia di Pinerolo insieme al Nucleo Ispettorato del lavoro di Torino dell'Arma e al personale tecnico dell'Ispettorato d'area metropolitana.