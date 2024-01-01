Chiorino, sul caporalato Piemonte non tollera zone d'ombra

"Il Piemonte non può e non deve tollerare zone d'ombra: la lotta al caporalato e a ogni forma di sfruttamento è una battaglia di civiltà che come Regione portiamo e porteremo avanti senza alcun compromesso". Lo ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente regionale e assessore al lavoro, ringraziando i carabinieri, dopo i controlli in agricoltura nel Pinerolese, per l'operato "prezioso che ogni giorno garantisce legalità e sicurezza". "Solo così - ha aggiunto - possiamo difendere la dignità dei lavoratori e tutelare le imprese sane che rispettano le regole e fanno grande il nostro territorio e la nostra Nazione".