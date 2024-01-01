Quando Exilles divenne Città, festa il 21 settembre

Domenica 21 settembre Exilles (Torino) si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la rievocazione storica 'Exilles Città'. L'evento, riconosciuto tra le manifestazioni più significative della Regione Piemonte, offre un'immersione completa nella vita del borgo a cavallo tra il XIX e l'inizio del XX secolo. "Il visitatore - spiega un comunicato dell'Unione montana Alta Valle di Susa - potrà ammirare i costumi e i personaggi del tempo nella magia di Exilles, che si svela al visitatore attraverso i suoi 'cour' e i passaggi stretti tra i vicoli: un percorso che conduce al cuore di un borgo dal sapore antico il cui centro storico è ancora oggi dominato dal ricetto medievale risalente al XIII secolo". La celebrazione si fonda su un evento storico: il Regio Decreto di Umberto I che elevò Exilles al rango di "Città". Fu il risultato di una crescita demografica: alla fine del XIX secolo il borgo contava circa 3.000 abitanti, mille dei quali di stanza nel Forte di Exilles. "Questa vitalità - sottolinea il comunicato - si riflette oggi nella soddisfazione del sindaco, Roberto Segafredo, e del presidente dell'Unione Montana Alta Valle di Susa, Mauro Carena, che vedono nella manifestazione un modo per valorizzare il ricco passato del territorio".