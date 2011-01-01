VERSO IL VOTO

Meloni prenota la Lombardia, Cirio aspetta e spera

La premier temporeggia sulla partita delle regionali. Vorrebbe prima attendere l'esito (incerto) delle Marche ma soprattutto per lasciare il Veneto alla Lega pretende lo sfratto anticipato di Fontana. In ogni caso, una buona occasione per il governatore langhetto

Giorgia Meloni temporeggia, non ha alcuna fretta di chiudere la partita delle Regionali. Il Veneto resta in bilico, con la Lega che scalpita per tenerselo e la premier che prima vorrebbe vedere come andrà a finire nelle Marche, dove il suo uomo di fiducia, Francesco Acquaroli, rischia grosso nella corsa al bis. Se dovesse cadere, Fratelli d’Italia perderebbe una delle poche regioni governate direttamente: oltre alle Marche, il partito può contare solo sull’Abruzzo di Marco Marsilio e sul Lazio guidato dall’indipendente Francesco Rocca. In quel caso, un partito di maggioranza assoluta nel centrodestra non potrebbe certo accettare un ruolo marginale nella spartizione del potere territoriale.

Il ragionamento di Meloni però va oltre il Piave. Non si tratta solo di “concedere” a Matteo Salvini il mantenimento del Veneto in una sorta di “appeasement di coalizione”, ma di strappare un impegno solenne, una vera e propria ipoteca sulla Lombardia. Troppo ghiotta per lasciarla agli alleati minori, troppo lontana la scadenza del 2028. Ecco allora l’idea di un accorciamento della legislatura del Pirellone: voto anticipato in concomitanza con le politiche del 2027. Una mossa che alimenta tensioni interne e lascia congelata al momento la partita delle candidature.

Ma il puzzle non si ferma lì. Anche il Piemonte entra nel gioco, seppur di squincio. Non è un mistero che Alberto Cirio, governatore azzurro, guarda dritto a Roma e non intende perdere il treno del 2027. Il suo disegno è chiaro: presentarsi alle politiche ancora da presidente in carica – la legge glielo consente – ufficialmente per tirare la volata a Forza Italia, salvo poi scegliere, all’ultimo giorno utile, dopo tre mesi, se restare in Regione o optare per il seggio parlamentare. Una scelta che dipenderà dalle offerte sul tavolo: un ministero di peso come l’Agricoltura o, meglio ancora, una delle due poltrone di presidente delle Camere.

L’eventuale staffetta avrebbe una conseguenza immediata: Piemonte alle urne non due anni prima della scadenza naturale, ma con un solo anno di anticipo. A traghettare la Regione ci penserebbe la vicepresidente Elena Chiorino, meloniana doc. Si voterebbe così nella primavera del 2028, un anno dopo la Lombardia: dando così maggiori chance ad Antonio Tajani nelle trattative per reclamare la continuità del suo partito al quarantesimo piano del grattacielo. Non a caso il vicepremier e ministro degli Esteri, malgrado i mugugni dei malpancisti “ciriani”, avrebbe dato il suo assenso di massima. Un disegno, quello di Cirio, che non solo agita i sonni di più d’uno, ma rischia pure di mandare gambe all’aria i loro bei progetti già incartati con tanto di fiocco. E mentre qualcuno mugugna a denti stretti, altri fingono di non vedere ma iniziano a muoversi sottotraccia. Stay tuned.