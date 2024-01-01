Comba, solidarietà a Zangrillo per insulti alla Festa dell'Unità

"La mia piena solidarietà giunga al ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo per le gravi contestazioni subite durante la Festa dell'Unità. È inaccettabile che un momento di confronto politico si trasformi in insulti, aggressioni verbali e mancanza di rispetto verso chi rappresenta le istituzioni. Condanniamo con fermezza le posizioni di chi continua a difendere il centro sociale Askatasuna, una realtà che da anni è sinonimo di illegalità e violenza, in aperto contrasto con i valori democratici e con il rispetto delle regole. Il dibattito politico deve rimanere uno spazio di dialogo civile: tentativi di intimidazione e giustificazioni verso realtà che operano fuori dalla legalità non saranno mai tollerabili". Lo dichiara il deputato e coordinatore regionale del Piemonte di Fratelli d'Italia, Fabrizio Comba, commentando quanto accaduto ieri sera a Torino.