Colpo grosso di Nastri, Caccia nuovo presidente della provincia di Novara

Il sindaco di Romentino, esponente di Fratelli d'Italia, occupa lo scranno lasciato vuoto da Binatti dopo la sua decadenza. Per il senatore meloniano è una doppia vittoria: vince il suo uomo, sconfitta la fronda interna che ha provato a seminare zizzania

Dopo le vicissitudini degli ultimi mesi, la provincia di Novara ha un nuovo presidente. Marco Caccia, sindaco di Romentino dal 2019, iscritto a Fratelli d’Italia e sostenuto dalla coalizione di centrodestra, è stato eletto con il 66% dei voti, sconfiggendo il sindaco di Cameri Giuliano Pacileo, candidato del centrosinistra. Non si votava invece per eleggere i consiglieri provinciali, che restano in carica fino al 2026, scadenza naturale della consiliatura biennale iniziata lo scorso anno.

Fratelli ritrovati

Chi tira un sospiro di sollievo è soprattutto Fratelli d’Italia, visto che se si è arrivati fin qui è stato principalmente per beghe interne al partito della premier Giorgia Meloni, che esprimeva il presidente precedente Federico Binatti, prima che quest’ultimo decadesse da sindaco di Trecate – essendo sfiduciato dalla sua maggioranza – e di conseguenza da presidente della Provincia di Novara. Binatti infatti era da tempo in rotta di collisione con la sezione locale del suo partito, che ha nel senatore Gaetano Nastri il luogotenente, ed è stato messo in minoranza dai suoi, passati al gruppo misto facendo mancare il proprio sostegno. Il rischio che da questo pasticcio FdI e il centrodestra potessero perdere il controllo della Provincia era alto, ma Nastri è riuscito a ricompattare i suoi, esprimendo un nuovo candidato, che alla fine ha prevalso.

Il nuovo presidente

Classe 1966, dopo una lunga esperienza in consiglio comunale Marco Caccia è stato eletto sindaco di Romentino nel 2019, per poi essere riconfermato per un secondo mandato alle elezioni dello scorso anno. È stato votato con il 66%, contro il 34% dello sfidante Pacileo. Un’affermazione netta, ma tutt’altro che scontata: non tutti infatti all’interno del centrodestra e della stessa FdI erano pronti a convergere su di lui, provando a spaccare il campo, anche provando a convincere i vari consiglieri. Almeno uno dei voti del comune di Novara è infatti andato a Pacileo, ma non è bastato a ribaltare l’esito. Per Nastri si tratta quindi di una doppia vittoria: è riuscito a far eleggere il suo uomo, e allo stesso tempo a neutralizzare la fronda interna al partito. Caccia prende così il posto di Andrea Crivelli, il vice di Binatti diventato presidente facente funzioni dopo la decadenza di quest’ultimo.