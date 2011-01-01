Piemonte: morto escursionista 61 enne in alta Val di Stura

Un escursionista torinese di 61 anni, che risultava disperso da ieri, è stato trovato morto nella notte fra domenica e lunedì in alta Val di Stura, nel comune di Vinadio in provincia di Cuneo. L'allarme di mancato rientro era stato lanciato ieri intorno alle 23 dai famigliari, poiché l'uomo era partito in mattinata verso il vallone di Sant'Anna di Vinadio e non era rientrato a casa. Ad avviare le ricerche è stato il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, che mediante un'app di geolocalizzazione ha individuato l'ultimo punto Gps segnalato in tarda mattinata dallo smartphone dell'escursionista, appena sotto il monte Lausa Bruna. Lì si è diretta una squadra veloce del Soccorso Alpino, che intorno all'1,30 ha individuato il corpo dell'uomo a valle di un salto di rocce, da cui era presumibilmente precipitato. Successivamente sono intervenuti anche il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco per effettuare le operazioni di Polizia Giudiziaria e il recupero del corpo, avvenuto questa mattina con l'elicottero.