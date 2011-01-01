Tentò di uccidere madre e figlio nel Torinese, arrestato

È stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato in un appartamento del quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino, l'uomo di 35 anni accusato del duplice tentato omicidio avvenuto il 3 maggio scorso in via Parri a Collegno (Torino). Secondo le indagini dei carabinieri della compagnia di Rivoli, l'aggressore si era introdotto nell'abitazione di una donna di 58 anni alla ricerca di uno dei due figli, per riscuotere un presunto debito di droga di 20mila euro. Armato di coltello da cucina, aveva colpito più volte la madre, poi il figlio, 28 anni, intervenuto in sua difesa, fuggendo prima dell'arrivo dei militari. Rintracciato dopo un periodo all'estero, l'uomo è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Torino. L'inchiesta è coordinata dalla Procura torinese.